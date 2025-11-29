Milenials Freedom Dorong Abah Idi Jadi Gubernur Jawa Timur

JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 15:40 WIB
Ketua Dewan Pembina Milenials Freedom Hurry Rauf menilai Bupati Sampang Slamet Junaidi alias Abah Idi layak menjadi gubernur Jawa Timur pada 2029. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Ketua Dewan Pembina Milenials Freedom Hurry Rauf menilai Bupati Sampang Slamet Junaidi alias Abah Idi layak menjadi gubernur Jawa Timur pada 2029.

“Kami sudah sepakat memercayakan kepada Abah Idi memimpin Jatim. Beliau menurut kami paling layak jadi gubernur,” ujar Hurry, Sabtu (29/11).

Menurut Hurry, Abah Idi merupakan pemimpin yang memiliki pengalaman, kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas. 

“Beliau pemimpin kreatif, inovatif dan transparan. Lihat saja penghargaan yang didapat beliau, seperti pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut,” kata Hurry.

Hurry menjelaskan Abah Idi juga mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

Selain itu, Abah Idi juga meraih penghargaan bergengsi pada Top BUMD Awards 2025.

Hurry menjelaskan Abah Idi merupakan sosok yang sangat sederhana dan dekat dengan semua kalangan, mulai anak muda, santri, ustaz, hingga kiai.

“Kami dorong Abah Idi menjadi Gubernur Jawa Timur agar masyarakat Jawa Timur memiliki pemimpin yang kreatif dan inovatif,” kata Hurry.

