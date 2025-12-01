JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Forum Sesepuh NU Minta Pengurus Daerah Tidak Terlibat Konflik PBNU

Forum Sesepuh NU Minta Pengurus Daerah Tidak Terlibat Konflik PBNU

Senin, 01 Desember 2025 – 10:00 WIB
Forum Sesepuh NU Minta Pengurus Daerah Tidak Terlibat Konflik PBNU - JPNN.com Jakarta
Pertemuan para kiai sepuh di PP Al Falah, Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (30/11/2025). Forum Kiai Sepuh NU mendesak agar terjadi islah di jajaran PBNU. Foto: ANTARA/HO-Forum Kiai Sepuh NU/aa.

jakarta.jpnn.com - Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama turun tangan untuk menyikapi konflik yang sedang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama berharap ada islah untuk menyelesaikan prahara di internal PBNU.

Selain itu, Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama juga mengimbau semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri.

Baca Juga:

"Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di PBNU saat ini dan semuanya berharap bisa segera terjadi islah," kata Juru Bicara Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama KH Oing Abdul Muid Sohib, Minggu (30/11).

Pria yang karib disapa Gus Muid itu menjelaskan pertemuan di diprakarsai dua tokoh penting, yakni KH Anwar Manshur (Pesantren Lirboyo Kediri) dan KH Nurul Huda Djazuli (Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri).

"Forum Sesepuh NU menyerukan menghentikan pernyataan di media, terutama yang berkaitan dengan hal yang dapat membuka aib dan berpotensi merusak muruah jamiyah," kata Gus Muid.

Baca Juga:

Gus Muid mengatakan Forum Sesepuh NU juga mengimbau PWNU, PCNU, PCINU, serta seluruh struktur NU di semua tingkatan tetap fokus pada tugas.

Forum Sesepuh NU juga mengimbau pengurus di daerah fokus dalam kegiatan serta program di tempatnya masing-masing.

Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama turun tangan untuk menyikapi konflik yang sedang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pbnu pcnu nahdlatul ulama gus muid

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU