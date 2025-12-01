Forum Sesepuh NU Minta Pengurus Daerah Tidak Terlibat Konflik PBNU

jakarta.jpnn.com - Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama turun tangan untuk menyikapi konflik yang sedang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama berharap ada islah untuk menyelesaikan prahara di internal PBNU.

Selain itu, Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama juga mengimbau semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri.

"Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di PBNU saat ini dan semuanya berharap bisa segera terjadi islah," kata Juru Bicara Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama KH Oing Abdul Muid Sohib, Minggu (30/11).

Pria yang karib disapa Gus Muid itu menjelaskan pertemuan di diprakarsai dua tokoh penting, yakni KH Anwar Manshur (Pesantren Lirboyo Kediri) dan KH Nurul Huda Djazuli (Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri).

"Forum Sesepuh NU menyerukan menghentikan pernyataan di media, terutama yang berkaitan dengan hal yang dapat membuka aib dan berpotensi merusak muruah jamiyah," kata Gus Muid.

Gus Muid mengatakan Forum Sesepuh NU juga mengimbau PWNU, PCNU, PCINU, serta seluruh struktur NU di semua tingkatan tetap fokus pada tugas.

Forum Sesepuh NU juga mengimbau pengurus di daerah fokus dalam kegiatan serta program di tempatnya masing-masing.