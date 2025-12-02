PBNU Dilanda Masalah Besar, Cak Imin Sangat Prihatin

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyayangkan konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kami prihatin ada peristiwa semacam ini,” ujar Cak Imin, Sabtu (29/11).

Cak Imin meyakini masalah yang sedang melanda PBNU membuat banyak nahdiyin merasa kecewa.

“Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih,” ucap Cak Imin.

Mantan calon wakil presiden itu pun mengimbau semua pihak menunggu penyelesaian konflik PBNU.

Masalah bermula dari risalah Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri.

Berdasarkan Risalah Harian Syuriyah, Yahya Cholil Staquf diberi waktu selama 3x24 jam untuk mundur.

Setelah itu, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak menjadi Ketua Umum PBNU.