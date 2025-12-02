JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik PBNU Dilanda Masalah Besar, Cak Imin Sangat Prihatin

PBNU Dilanda Masalah Besar, Cak Imin Sangat Prihatin

Selasa, 02 Desember 2025 – 02:00 WIB
PBNU Dilanda Masalah Besar, Cak Imin Sangat Prihatin - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar (kedua kiri) dalam acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 di Jakarta, Sabtu (29/11/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal/am.

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyayangkan konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kami prihatin ada peristiwa semacam ini,” ujar Cak Imin, Sabtu (29/11).

Cak Imin meyakini masalah yang sedang melanda PBNU membuat banyak nahdiyin merasa kecewa.

Baca Juga:

“Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih,” ucap Cak Imin.

Mantan calon wakil presiden itu pun mengimbau semua pihak menunggu penyelesaian konflik PBNU.

Masalah bermula dari risalah Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri.

Baca Juga:

Berdasarkan Risalah Harian Syuriyah, Yahya Cholil Staquf diberi waktu selama 3x24 jam untuk mundur.

Setelah itu, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak menjadi Ketua Umum PBNU.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyayangkan konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   masalah pbnu cak imin muhaimin iskandar yahya cholil staquf wakil presiden

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU