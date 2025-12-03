JPNN.com

Tinjau Banjir Sumatera, Presiden Prabowo: Kami Berbakti untuk Rakyat

Rabu, 03 Desember 2025 – 02:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di posko pengungsian banjir di Kasai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/agr

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat yang terdampak bencana, termasuk banjir di Sumatera.

“Kita semua satu keluarga besar. Kami tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujar Prabowo saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Senin (1/12).

Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bekerja maksimal untuk memastikan pengelolaan negara berjalan bersih.

“Pemerintah adalah milik rakyat. Kami kerja untuk rakyat, kami berbakti untuk rakyat,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan pemerintah akan mengelola kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat.

“(Tujuannya, red) Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat," kata Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Sumatera, Prabowo juga menyebut bantuan sudah sampai ke wilayah terdampak banjir.

Prabowo Subianto juga menyebut infrastruktur besar di sejumlah daerah sudah mulai diperbaiki.

