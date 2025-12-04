Tinjau Banjir Sumatera, Presiden Prabowo Akan Berikan Uang Koruptor ke Rakyat

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus memastikan tidak ada maling yang mencuri uang rakyat.

Menurut Prabowo Subianto, tindakan jahat itu menyengsarakan masyarakat dan merugikan negara.

"Uang yang mereka curi nanti kami alirkan semua ke rakyat," ujar Prabowo saat meninjau langsung korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12).

Prabowo Subianto juga mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat memikul bebannya sendiri di tengah bencana.

"Oleh karena itu, marilah kita saling membantu dan bersatu dalam menghadapi masa susah dan bersama nanti menyongsong masa lebih baik," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyampaikan dukacita kepada para korban bencana banjir di Sumatera.

Prabowo Subianto meminta masyarakat bersikap tabah dan tegar ketika menghadapi bencana.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pihaknya terus memastikan kekayaan negara benar-benar dikelola dan dijaga dengan baik.