Komnas HAM Sebut Perkembangan Aceh Sangat Luar Biasa Setelah Perjanjian Helsinki

jakarta.jpnn.com - Komnas HAM menilai Aceh mengalami perkembangan yang luar biasa setelah Perjanjian Helsinki.

Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, perkembangan itu terjadi setelah Aceh membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Komisi itu bertujuan mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.

"Aceh sendiri mengalami satu perjalanan panjang terkait dengan konflik yang menyebabkan banyak sekali korban," ujar Anis, Selasa (2/12).

Anis Hidayah menjelaskan dialog cukup intensif dan membutuhkan waktu panjang sampai terjadi Perjanjian Helsinki.

Menurut Anis, perjanjian itu merupakan komitmen bersama dan mendorong penghormatan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tata pemerintahan.

Anis menjelaskan konflik masa lalu di Aceh mengakibatkan banyak korban berjatuhan.

Beberapa di antaranya masuk kategori pelanggaran berat HAM. Di antaranya ialah kasus Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) pada 1998 dan Jambo Keupok pada 2003.