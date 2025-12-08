JPNN.com

Kagumi Nusron Wahid Baca Doa, Presiden Prabowo: Apa Pindah Menteri Agama?

Senin, 08 Desember 2025 – 04:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam (5/12/2025). Foto: ANTARA/Aria Cindyara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memuji kemampuan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membaca doa saat peringatan HUT K-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

"Tadi yang baca doa, saya sangat terkesan,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo Subianto menilai Nusron Wahid mempunyai kemampuan yang sangat bagus saat membaca doa.

“Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, hebat kali kau baca doa itu,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan berkelakar bahwa Nusron Wahid salah menduduki jabatan.

“Apa pindah Menteri Agama?" kata Prabowo Subianto.

Kelakar Presiden Prabowo pun langsung membuat para tamu undangan bergemuruh.

Nusron Wahid yang mendengar kelakar Presiden Prabowo pun tidak bisa menyembunyikan tawanya.

