Prabowo Setuju Biaya Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Terdampak Bencana Sumatera

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 60 juta untuk memperbaiki setiap rumah yang rusak akibat bencana Sumatera.

Prabowo sudah menerima laporan tentang pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang menjadi korban bencana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan rumah yang rusak akibat bencana Sumatera mencapai 37.546 per Minggu (7/12).

Menurut Suharyanto, ribuan rumah itu mengalami kerusakan yang tingkatnya bervariasi.

“Rumah masyarakat yang rusak itu termasuk rusak berat yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan data itu belum final karena pihaknya dan Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pendataan.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengusulkan pembangunan hunian sementara dilakukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.