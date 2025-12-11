Hasto Sebut Megawati Tidak Pernah Intervensi Lembaga Negara saat Jadi Presiden

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengintervensi lembaga negara selama menjadi presiden.

"Ketika Ibu Megawati menjadi presiden, Ibu tidak intervensi kekuasaan-kekuasaan yang lain,” kata Hasto, Selasa (9/12).

Hasto Kristiyanto menjelaskan ketua umum PDIP itu selalu konsisten menghindari praktik korupsi.

“Tidak pernah ada intervensi ke KPU untuk memenangi pilpres langsung pertama," ucap Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto Kristiyanto, sikap Megawati Soekarnoputri itu terlihat ketika membentuk KPK.

Hasto menjelaskan saat itu Megawati melihat masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sudah akut.

Selain itu, Hasto menyebut saat itu Megawati melihat penegakan hukum yang lemah, terutama banyak penegak hukum dikendalikan penguasa.

"KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang besar," kata Hasto.