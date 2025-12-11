JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Hasto Sebut Megawati Tidak Pernah Intervensi Lembaga Negara saat Jadi Presiden

Hasto Sebut Megawati Tidak Pernah Intervensi Lembaga Negara saat Jadi Presiden

Kamis, 11 Desember 2025 – 04:00 WIB
Hasto Sebut Megawati Tidak Pernah Intervensi Lembaga Negara saat Jadi Presiden - JPNN.com Jakarta
Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dalam acara seminar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto: ANTARA/Muhammad Rizki

jakarta.jpnn.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengintervensi lembaga negara selama menjadi presiden.

"Ketika Ibu Megawati menjadi presiden, Ibu tidak intervensi kekuasaan-kekuasaan yang lain,” kata Hasto, Selasa (9/12).

Hasto Kristiyanto menjelaskan ketua umum PDIP itu selalu konsisten menghindari praktik korupsi.

Baca Juga:

“Tidak pernah ada intervensi ke KPU untuk memenangi pilpres langsung pertama," ucap Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto Kristiyanto, sikap Megawati Soekarnoputri itu terlihat ketika membentuk KPK.

Hasto menjelaskan saat itu Megawati melihat masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia sudah akut.

Baca Juga:

Selain itu, Hasto menyebut saat itu Megawati melihat penegakan hukum yang lemah, terutama banyak penegak hukum dikendalikan penguasa.

"KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang besar," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengintervensi lembaga negara selama menjadi presiden.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden megawati megawati soekarnoputri hasto kristiyanto pdip kpk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU