Anggota TNI AD Jalan Kaki Sambil Pikul Bantuan Bencana Sumatera
jakarta.jpnn.com - Anggota TNI AD harus berjuang sangat keras ketika menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Selasa (9/12).
Beberapa anggota TNI ADI berjalan kaki sambil memikul logistik untuk korban bencana.
Mereka melewati jalur terputus menuju Desa Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.
Keputusan berjalan kaki diambil karena jalur darat terputus akibat banjir dan tanah longsor.
Bencana alam itu menyebabkan jalan tidak bisa dilalui kendaraan untuk mendistribusikan bantuan.
Kadispenad Donny Pramono mengatakan personel yang dikerahkan ialah anggota Kodim 0108/Agara dari jajaran Kodam Iskandar Muda.
Donny Pramono menjelaskan semua anggota TNI AD pada awalnya masih bisa menyalurkan bantuan menggunakan kendaraan.
"Sejak titik terakhir yang masih bisa dilalui roda empat di Desa Simpur, para Babinsa melanjutkan perjalanan menggunakan motor sampai di lokasi yang mana medannya sudah tak memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda dua," kata Donny.
