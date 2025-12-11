Ketum GPA Minta Pemerintah Ungkap Aktor Intelektual Aktivitas Bandara IMIP

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian meminta pemerintah mengungkap aktor intelektual di balik polemik Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.

“Pemerintah wajib mengungkap terang benderang aktivitas di bandara IMIP, termasuk seluruh pihak yang terlibat. Celah ini jelas merugikan negara,” ujar Aminullah, Kamis (11/12).

Aminullah menjelaskan Indonesia sebagai negara berkembang memang memerlukan investasi asing untuk menggerakkan sektor ekonomi.

“Namun, jangan sampai kedaulatan kita tereduksi atas nama kemudahan investasi,” kata Aminullah.

Aminullah menilai bandara yang beroperasi dengan penerbangan internasional tanpa prosedur standar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi terkait pintu masuk internasional.

Aminullah menyoroti risiko ekonomi. Menurut dia, penerbangan internasional yang luput dari pengawasan negara berpotensi menimbulkan kerugian fiskal berupa hilangnya pungutan pajak dan bea masuk.

Dia juga menilai penerbangan ilegal berpotensi membuka peluang praktik tidak sah, seperti penyelundupan barang dan arus uang yang tidak tercatat.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti kedaulatan negara. Negara wajib hadir di setiap titik strategis, apalagi di fasilitas yang menerima penerbangan internasional,” tegas Aminullah.