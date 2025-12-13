Mengharukan, TNI AL Evakuasi Warga Penderita Stroke Korban Bencana Sumatera

jakarta.jpnn.com - Anggota TNI AL mengevakuasi korban banjir yang mengidap stroke di Aceh Tamiang, Aceh.

Warga yang menderita stroke itu ialah Kartini (63). Dia tinggal di desa Marlempang, Kecamatan Bedahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Evakuasi terhadap Kartini dilakukan menggunakan helikopter. Setelah dievakuasi, warga dibawa ke kapal rumah sakit KRI dr Soeharso-990.

"Wilayah desa tempat tinggalnya saat ini berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan darat akibat jalur terputus," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul, Kamis (11/12).

Tunggul menjelaskan saat ini Kartini masih dirawat secara intensif oleh personel kesehatan KRI dr Soeharso-990.

"Kondisi sudah makin baik," jelas Tunggul.

Menurut Tunggul, pertolongan terhadap warga merupakan bukti kuat dukungan TNI AL terhadap pemulihan setelah bencana di Sumatera.

Tunggul menjelaskan para anggota TNI AL yang dikerahkan ke lapangan mempunyai semangat tinggi.