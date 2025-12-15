Kenalkan Seskab Teddy ke Korban Banjir Sumatera, Prabowo: Sudah Letkol Sekarang

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri mengenalkan Seskab Teddy Indra Wijaya saat meninjau korban banjir di posko pengungsian MAN 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12).

Pada awalnya, Presiden Prabowo mengenalkan beberapa pejabat yang datang, seperti Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Prabowo Subianto juga mengenalkan Bupati Langkat Syah Afandin dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto mengenalkan Seskab Teddy Indra Wijaya kepada warga yang menjadi korban banjir.

"Mungkin Anda sudah kenal Sekretaris Kabinet. Anda sudah kenal? Pak Teddy. Udah kenal semua?" tanya Prabowo kepada para pengungsi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas memanggil Teddy Indra Wijaya karena menganggap ajudan pribadinya tersebut kurang dikenal.

"Kurang dikenal kau di Langkat. Coba Teddy sini, kenal ini? Kenal? Siapa?" kata Prabowo.

"Mayor Teddy," jawab para pengungsi.