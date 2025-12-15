Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku akan meninjau daerah terdampak bencana Sumatera minimal satu kali dalam seminggu.

“Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” kata Presiden Prabowo, Senin (15/12).

Presiden Prabowo mengaku sudah melihat langsung daerah-daerah yang terdampak bencana Sumatera.

“Saya sudah ke sana beberapa kali, ke Aceh saya sudah tiga kali, ke Sumatera Utara dua kali, ke Sumatera Barat baru satu kali,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan pemerintah bekerja keras memulihkan daerah yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto berharap rehabilitasi daerah yang terdampak bencana bisa segera dimulai.

“Keadaan bencana ini saya kira merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan perubahan cuaca yang memengaruhi lingkungan hidup sudah menjadi masalah global,