JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali

Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali

Rabu, 17 Desember 2025 – 03:00 WIB
Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyalami jajaran menteri dan pimpinan lembaga sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku akan meninjau daerah terdampak bencana Sumatera minimal satu kali dalam seminggu.

“Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” kata Presiden Prabowo, Senin (15/12).

Presiden Prabowo mengaku sudah melihat langsung daerah-daerah yang terdampak bencana Sumatera.

Baca Juga:

“Saya sudah ke sana beberapa kali, ke Aceh saya sudah tiga kali, ke Sumatera Utara dua kali, ke Sumatera Barat baru satu kali,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan pemerintah bekerja keras memulihkan daerah yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto berharap rehabilitasi daerah yang terdampak bencana bisa segera dimulai.

Baca Juga:

“Keadaan bencana ini saya kira merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan perubahan cuaca yang memengaruhi lingkungan hidup sudah menjadi masalah global, 

Presiden Prabowo Subianto mengaku akan meninjau daerah terdampak bencana Sumatera minimal satu kali dalam seminggu.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto bencana sumatera partai gerindra korban bencana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU