Negara Lain Ingin Bantu Bencana Sumatera, Presiden Prabowo: Kami Mampu

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempunyai kemampuan mengatasi bencana Sumatera.

Prabowo pun mengapresiasi keinginan banyak negara yang hendak membantu Indonesia untuk menangani bencana.

"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih,” kata Prabowo, Senin (15/12).

Meskipun demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan Indonesia akan bersikap mandiri.

“Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo.

Prabowo Subianto mengaku terus memantau situasi terbaru di daerah-daerah yang terdampak bencana Sumatera.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan arti penting berfokus kerja sama di lapangan daripada saling menyalahkan.