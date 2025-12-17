Amran Sulaiman Target Papua Swasembada Pangan 3 Tahun

jakarta.jpnn.com - Pemerintah menargetkan Papua bisa mewujudkan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan swasembadakan Papua paling lambat tiga tahun,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Selasa (16/12).

Andi Amran Sulaiman tidak menutup kemungkinan swasembada pangan di Papua bisa diwujudkan lebih cepat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali

“Kalau bisa, dua tahun selesai,” kata Amran Sulaiman.

Menurut Amran, pemerintah akan mencetak sawah-sawah baru untuk mewujudkan swasembada pangan di Papua.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan penanaman dan pemanfaatan pangan lokal, yaitu sagu.

Amran Sulaiman mengatakan saat ini kebutuhan beras di Papua mencapai 660 ribu ton per tahun.

Meskipun demikian, produksi beras di Papua saat ini baru mencapai sekitar 120 ribu ton.