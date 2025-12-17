Presiden Prabowo Tegaskan Tidak Takut Pecat Pejabat yang Tak Bisa Bekerja demi Rakyat

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak akan ragu memecat pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.

Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya akan berupaya menegakkan hukum.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjelaskan pemerintahannya akan mengusut semua bentuk penyelewengan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Janji Tinjau Bencana Sumatera 1 Minggu Sekali

"Kami tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana,” kata Prabowo, Selasa (16/12).

Prabowo Subianto juga mengimbau pejabat yang tidak bisa bekerja untuk meninggalkan jabatannya.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, berbagai tindak penyelewengan akan membuat kehidupan rakyat Indonesia makin berat

Oleh karena itu, Prabowo dan para menteri Kabinet Merah Putih akan terus bekerja mengamankan aset dan kekayaan sumber daya alam negara.