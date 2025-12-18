Pengamat Sebut Ada Politisasi Bantuan Bencana Aceh

JPNN.com

Sabtu, 20 Desember 2025 – 03:00 WIB
Foto udara dua unit alat berat dioperasikan untuk mengalihkan aliran sungai yang rusak pasca bencana di Desa Jambak, Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, Rabu (17/12/2025). Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas/nz.

jakarta.jpnn.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menduga ada politisasi bencana alam di Aceh.

Dugaan itu muncul karena ada surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang tidak diketahui Pemerintah Daerah Aceh.

Menurut Bawono, narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah harus dicermati dengan kritis.

“Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” kata Bawono, Rabu (17/12).

Bawono menyebut selama ini bencana sering menjadi momen yang dimanfaatkan untuk membangun drama politik.

“Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk,” kata Bawono.

Menurut Bawono, bahaya di bidang politik dan sosial bisa terjadi jika ada pihak ketiga yang membangun narasi seolah-olah Aceh membutuhkan bantuan luar karena negara dianggap absen.

Bawono menjelaskan selama ini masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.

