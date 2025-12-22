Megawati Ingatkan Perempuan Boleh Dandan Cantik, Tetapi Jangan untuk Diri Sendiri

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 09:00 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pesan kepada perempuan Indonesia dalam peringantan Hari Ibu PDIP yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan kecantikan perempuan harus sejalan dengan tanggung jawab sebagai pendidik di dalam keluarga.

“Mau dandan secantik apa pun boleh. Namun, dandan itu jangan hanya untuk diri sendiri,” kata Megawati pada peringatan Hari Ibu 2025 bertema Merawat Pertiwi: Perempuan Tangguh, Pertiwi Utuh di Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Menurut Megawati Soekarnoputri, perempuan juga mempunyai peran penting terhadap negara.

“Kalian adalah ibu bangsa yang akan mendidik dan menurunkan anak-anak agar Indonesia tetap abadi, menjadi Indonesia Raya yang jaya," kata Megawati.

Megawati Soekarnoputri mengatakan para perempuan Indonesia mempunyai kesempatan meraih cita-cita setinggi mungkin.

Sebab, mantan presiden Indonesia itu menyebut kesetaraan hak sudah dijamin konstitusi.

"Laki-laki dan perempuan itu sama haknya dalam konstitusi. Yang beda cuma kodratnya," tambah Megawati.

Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan para perempuan agar tidak malas memasak di dalam rumah.

