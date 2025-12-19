JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 18:00 WIB
GAMKI Dukung Gubernur Sumut dan Menhut Tutup Korporasi Penyebab Bencana Sumatera - JPNN.com Jakarta
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan kepada korban bencana Sumatera. Foto: GAMKI

jakarta.jpnn.com - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara mendukung sikap tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menerbitkan surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat. 

GAMKI juga mendukung langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaudit PT TPL.

Sebab, aktivitas PT Toba Pulp Lestari diduga menjadi salah satu penyebab bencana Sumatera.

Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumban Batu mengatakan beberapa minggu lalu masyarakat Sumut menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Bobby Nasution untuk menutup PT TPL.

"Selama bertahun-tahun, Gubernur Sumut sebelumnya tidak berani mengeluarkan rekomendasi untuk menutup PT TPL. Namun, Gubernur Bobby berbeda. Beliau berani melawan kekuatan korporasi dan berpihak kepada suara rakyat serta tegaknya keadilan," kata Swangro, Jumat (19/12).

Menurut Swangro, kondisi ekologis saat ini sudah berada di titik kritis sehingga negara tidak boleh ragu menindak tegas setiap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

“Jika semua pemeriksaan, audit, dan penyelidikan mengonfirmasi bahwa TPL bersama perusahaan lainnya melanggar hukum dan merusak keselamatan masyarakat, tidak ada pilihan lain. TPL dan perusahaan perusak lingkungan lainnya harus ditutup permanen. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” tegas Swangro.

Dia menilai kebijakan penghentian sementara operasional yang dilakukan pemerintah pusat harus diikuti penegakan hukum yang menyentuh akar masalah, termasuk aspek pidana lingkungan dan indikasi pencucian uang.

