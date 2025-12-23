Presiden Prabowo: Bencana Kita Hadapi dengan Kompak
jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia membutuhkan persatuan agar mampu menghadapi tantangan apa pun, termasuk bencana.
"Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan,” kata Prabowo, Sabtu (20/12).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan semua tantangan harus dihadapi dengan baik.
“Bencana kita hadapi dengan kompak, bersatu,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo Subianto, bencana Sumatra menjadi ujian dan tantangan besar bagi Indonesia.
Meskipun demikian, dia menilai pemulihan pascabencana berjalan baik berkat kerja keras semua pihak.
Presiden Prabowo mengatakan para petugas bekerja siang dan malam, termasuk saat membangun infrastruktur darurat.
Dia mencontohkan perbaikan jembatan yang seharusnya selesai dalam waktu satu bulan ternyata kelar tujuh hari.
