Siswa Seberangi Sungai ke Sekolah, Wapres Gibran: Sepatu Dilepas Dahulu? Seragam Basah?

Rabu, 24 Desember 2025 – 03:00 WIB
Siswa Seberangi Sungai ke Sekolah, Wapres Gibran: Sepatu Dilepas Dahulu? Seragam Basah?
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan siswa SMKN 1 Boronadu, Nias Selatan, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025), perihal rencana pembangunan jembatan Sungai Gomo untuk akses berangkat sekolah. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden.

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan curhat dari beberapa siswa SMKN 1 Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, ketika berkunjung ke sekolah itu, Minggu (21/12).

Salah satu keluhan para siswa ialah mereka harus menyeberangi Sungai Gomo yang berarus deras untuk menuju sekolah.

Video yang menunjukkan para siswa menyeberangi Sungai Gomo pun sempat viral di media sosial.

"Kemarin saya banyak mendengar masukan dari penduduk di sekitar, terutama siswa-siswi, yang ada di sini. Ini yang berdiri di depan ini tiap hari menyeberang sungai?" tanya Gibran.

Para siswa pun mengiyakan pertanyaan anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Basah-basahan yang cowok-cowok juga? Sepatu dilepas dahulu? Seragam basah?" tanya Gibran.

Para siswa kembali menganggukkan kepala ketika mendapatkan pertanyaan dari Wapres Gibran.

Sebelum berdialog dengan para siswa, Gibran sempat meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan curhat dari beberapa siswa SMKN 1 Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
