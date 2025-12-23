Sebut Prabowo Tidak Punya Lahan Sawit, Adik Anggap Koruptor Bayar Influencer

jakarta.jpnn.com - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menepis kabar yang menyebut kakaknya memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujar Hashim, Senin (22/12).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut pihak yang menuduh Prabowo memiliki lahan sawit ialah para koruptor yang merusak lingkungan.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, para koruptor itu memiliki lahan sawit ilegal seluas 3,7 juta hektare.

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan lahan-lahan sawit ilegal itu tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

"Ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya ialah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," kata Hashim.

Hashim Djojohadikusumo menilai hoaks tentang Prabowo memiliki lahan sawit sengaja disebarluaskan.

Sebab, Hashim menyebut Presiden Prabowo berani menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.