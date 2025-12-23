JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Sebut Prabowo Tidak Punya Lahan Sawit, Adik Anggap Koruptor Bayar Influencer

Sebut Prabowo Tidak Punya Lahan Sawit, Adik Anggap Koruptor Bayar Influencer

Kamis, 25 Desember 2025 – 03:00 WIB
Sebut Prabowo Tidak Punya Lahan Sawit, Adik Anggap Koruptor Bayar Influencer - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat dipakaikan pakaian adat ulos dalam acara Perayaan Natal Gereja-gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025 di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025). Foto: ANTARA/Muhammad Rizki.

jakarta.jpnn.com - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menepis kabar yang menyebut kakaknya memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujar Hashim, Senin (22/12).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut pihak yang menuduh Prabowo memiliki lahan sawit ialah para koruptor yang merusak lingkungan.

Baca Juga:

Menurut Hashim Djojohadikusumo, para koruptor itu memiliki lahan sawit ilegal seluas 3,7 juta hektare.

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan lahan-lahan sawit ilegal itu tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

"Ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya ialah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," kata Hashim.

Baca Juga:

Hashim Djojohadikusumo menilai hoaks tentang Prabowo memiliki lahan sawit sengaja disebarluaskan.

Sebab, Hashim menyebut Presiden Prabowo berani menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menepis kabar yang menyebut kakaknya memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto hashim djojohadikusumo lahan sawit influencer

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU