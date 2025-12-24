Panglima Mutasi TNI: 187 Perwira Tinggi Kena, Kapuspen Diganti

jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat tinggi menjelang pergantian tahun.

Rotasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Sebanyak 187 perwira tinggi terkena mutasi, termasuk 109 Pati TNI Angkatan Darat.

Selain itu, 36 Pati TNI Angkatan Laut dan 42 Pati TNI Angkatan Udara juga terkena mutasi.

Salah satu pejabat tinggi TNI yang terkena rotasi ialah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Freddy Ardianzah.

Freddy Ardianzah digantikan Brigjen Aulia Dwi Nasrullah yang kini menjadi Kapuspen TNI.

Baca Juga: Anggota TNI AD Jalan Kaki Sambil Pikul Bantuan Bencana Sumatera

Sementara itu, Brigjen Mochamad Masrukin mengemban tugas sebagai Danpuspenerbad.

Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanpuspenerbad menggantikan Mayjen Zainuddin.