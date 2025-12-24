Panglima Mutasi TNI: 187 Perwira Tinggi Kena, Kapuspen Diganti

JPNN.com

Jumat, 26 Desember 2025 – 03:00 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Foto: ANTARA/Walda Marison/Fathur Rochman/am.

jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat tinggi menjelang pergantian tahun.

Rotasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Sebanyak 187 perwira tinggi terkena mutasi, termasuk 109 Pati TNI Angkatan Darat.

Selain itu, 36 Pati TNI Angkatan Laut dan 42 Pati TNI Angkatan Udara juga terkena mutasi.

Salah satu pejabat tinggi TNI yang terkena rotasi ialah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Freddy Ardianzah.

Freddy Ardianzah digantikan Brigjen Aulia Dwi Nasrullah yang kini menjadi Kapuspen TNI.

Sementara itu, Brigjen Mochamad Masrukin mengemban tugas sebagai Danpuspenerbad.

Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanpuspenerbad menggantikan Mayjen Zainuddin.

