Driver Ojol Curhat ke Gibran Tetap Bekerja Meski Pakai Tongkat, Lalu Dapat Sembako

Sabtu, 27 Desember 2025 – 03:00 WIB
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming saat bertukar obrolan dengan salah satu pengendara ojek online yang cedera di sela pembagian bantuan sembako di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (25/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako kepada beberapa driver ojek online (ojol) di kawasan Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/12).

Pemberian sembako itu dilakukan di sela Gibran meninjau Stasium Tawang untuk mengecek kesiapan PT KAI menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Gibran sempat berbincang dengan salah satu driver ojol yang tetap bekerja meskipun kakinya cedera.

Driver ojek online tersebut harus berjalan dengan bantuan tongkat ketika mencari rezeki di jalan.

"Kondisinya sudah aman?" tanya Gibran.

Driver ojol yang ditanya Gibran pun mengakui saat ini kondisi kakinya sudah membaik.

“Aman, Pak,” kata driver ojol itu.

Driver ojek online itu mengaku tetap mencari penumpang meskipun harus dibantu tongkat untuk berjalan.

