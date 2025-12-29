JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 15:00 WIB
Aparat Ribut dengan Warga Pembawa Bendera GAM, DPR Minta Semua Pihak Tahan Diri - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono angkat bicara tentang keributan antara aparat dengan warga yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Utara.

Dave Laksono merasa prihatin karena ada kericuhan yang terjadi antara warga dengan aparat.

Menurut Dave, saat ini merupakan momentum meningkatkan kepedulian di tengah bencana yang terjadi di Sumatra.

"Saya menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan,” kata Dave Laksono, Jumat (25/12).

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pihak berwajib bersikap profesional ketika bertugas.

“Saya mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas," kata Dave.

Dave Laksono memahami masyarakat mempunyai niat baik ketika hendak menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Oleh karena itu, Dave Laksono meminta semua pihak menahan diri agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat.

