Klaim Masalah PBNU Selesai, Gus Yahya Tidak Ganti Gus Ipul

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan masalah internal di organisasi yang dipimpinnya sudah selesai.

Menurut Gus Yahya, penyelesaian konflik PBNU terjadi ketika jajaran pimpinan bertemu di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/12).

"Semua hal yang kemarin menjadi persoalan kami anggap sudah lewat,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan saat ini sudah tidak ada permasalahan seperti yang sempat terjadi di PBNU.

“Kami kembali lagi kepada kebersamaan," kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, pertemuan di Ponpes Miftachussunnah menjadi penanda kembalinya kebersamaan pengurus PBNU.

Baca Juga: Forum Sesepuh NU Minta Pengurus Daerah Tidak Terlibat Konflik PBNU

“Silaturahmi itu adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di Lirboyo pada Kamis yang lalu," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan pertemuan di Lirboyo menghasilkan kesepakatan bahwa pengurus PBNU akan terus berjalan beriringan.