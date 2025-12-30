JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Klaim Masalah PBNU Selesai, Gus Yahya Tidak Ganti Gus Ipul

Klaim Masalah PBNU Selesai, Gus Yahya Tidak Ganti Gus Ipul

Selasa, 30 Desember 2025 – 03:00 WIB
Klaim Masalah PBNU Selesai, Gus Yahya Tidak Ganti Gus Ipul - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf memberi keterangan saat hadir di Pondok Pesantren Miftachussunnah di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/12/2025). Foto: ANTARA/Willi Irawan/aa.

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan masalah internal di organisasi yang dipimpinnya sudah selesai.

Menurut Gus Yahya, penyelesaian konflik PBNU terjadi ketika jajaran pimpinan bertemu di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/12).

"Semua hal yang kemarin menjadi persoalan kami anggap sudah lewat,” kata Gus Yahya.

Baca Juga:

Gus Yahya menjelaskan saat ini sudah tidak ada permasalahan seperti yang sempat terjadi di PBNU.

“Kami kembali lagi kepada kebersamaan," kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, pertemuan di Ponpes Miftachussunnah menjadi penanda kembalinya kebersamaan pengurus PBNU.

Baca Juga:

“Silaturahmi itu adalah momentum untuk mengukuhkan apa yang telah disepakati di Lirboyo pada Kamis yang lalu," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menjelaskan pertemuan di Lirboyo menghasilkan kesepakatan bahwa pengurus PBNU akan terus berjalan beriringan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan masalah internal di organisasi yang dipimpinnya sudah selesai.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   masalah pbnu gus yahya gus ipul pengurus pbnu pondok pesantren

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU