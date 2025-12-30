KSAD Maruli Simanjuntak: Kami Tidak Menyangka Ada Orang Sebiadab Itu

JPNN.com

Kamis, 01 Januari 2026 – 03:00 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - KSAD Maruli Simanjuntak menyebut ada sabotase terhadap pembangunan jembatan bailey yang sedang dikerjakan prajurit TNI di daerah terdampak bencana Sumatra.

Maruli Simanjuntak menyebut baut-baut di jembatan yang sedang dibangun dicopot pihak tidak bertanggung jawab.

"Ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi, memang niatnya sudah luar biasa,” kata Maruli, Senin (29/12).

Maruli Simanjuntak menjelaskan pihaknya akan melakukan penelusuran lebih dalam terkait dugaan sabotase.

“Namun, saya pikir kami lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman untuk masyarakat itu sendiri," kata Maruli.

Maruli mengaku sudah diingatkan beberapa pihak terkait dugaan sabotase pembangunan jembatan bailey.

Salah satu orang yang sudah memberikan peringatan kepada Maruli ialah Seskab Teddy Wijaya.

Maruli Simanjuntak pun mengingatkan para prajurit TNI yang sedang membangun jembatan bailey untuk mewaspadai ancaman sabotase.

