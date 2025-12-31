JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 03:00 WIB
Panglima TNI Janji Tindak Tegas Provokator di Tengah Penanganan Bencana Sumatra - JPNN.com Jakarta
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaporkan dukungan TNI dalam penanganan bencana di Sumatera dalam sesi jumpa pers di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku akan bertindak tegas terhadap kelompok yang melakukan provokasi di tengah upaya percepatan penanganan bencana di Sumatra.

Agus Subiyanto mengatakan pihaknya juga akan menindak kelompok yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Agus, saat ini TNI, semua kementerian/lembaga, dan masyarakat sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. 

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang mengganggu proses tersebut," kata Agus, Senin (29/12).

Agus Subiyanto mengatakan semua pihak sedang bahu-membahu memulihkan kondisi, terutama di Aceh.

Oleh karena itu, dia berharap tidak ada pihak yang melakukan provokasi di tengah penanganan bencana.

"Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu," kata Agus.

Sebelumnya, aparat membubarkan massa yang membawa bendera GAM di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

