Di Posko Pengungsian, Prabowo: Percayalah, Presidenmu Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kalian

Jumat, 02 Januari 2026 – 03:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan sambutan dalam kunjungan di Posko Pengungsian Batu Hula, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025) Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tidak akan meninggalkan para korban bencana Sumatra.

“Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian," kata Prabowo di posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12).

Prabowo Subianto mengaku sudah memerintahkan para menteri untuk turun ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku menugaskan para menteri mengecek, melihat, dan memantau perkembangan penanganan di lapangan.

“Langkah itu dilakukan sebagai bagian tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat terus bersyukur dan selalu menjaga kesehatan.

Selain itu, Prabowo mengajak masyarakat memelihara semangat, keikhlasan, dan keteguhan ketika menghadapi musibah.

"Kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita,” ujar Prabowo.

