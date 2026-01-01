Seskab Teddy Bagikan Rubik dan Permen ke Anak-Anak di Pengungsian Bencana Sumatra

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 03:00 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan dalam Konferensi Pers penanggulangan pasca-bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Foto: ANTARA/Andi Firdaus/am.

jakarta.jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membagikan rubik kepada anak-anak yang mengungsi akibat bencana Sumatra di di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

“Rubik bisa untuk ngasah ketekunan dan ulet," kata Teddy, Rabu (31/12).

Teddy Indra Wijaya menjelaskan rubik yang dibagikannya merupakan hadiah tahun baru bagi anak-anak yang ada di pengungsian.

"Kado kecil buat anak-anak di sini, sekaligus hiburan buat mereka,” ujar Teddy.

Selain membagikan rubik, Teddy Indra Wijaya juga memberikan permen kepada anak-anak yang berada di pengungsian.

Teddy Indra Wijaya juga melayani permintaan para korban bencana dan pegawai pemda setempat untuk berswafoto.

Seskab Teddy juga berbincang dengan anak-anak di pengungsian dan merangkulkan tangannya ke leher mereka.

Dia juga menepuk bahu anak-anak di pengungsian untuk menguatkan dan menghibur mereka.

