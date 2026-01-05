Presiden Prabowo Minta Menteri Tetap Semangat Ketika Dihujat

JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 03:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat terbatas bersama 10 menteri serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Youtube Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pemimpin yang mendapatkan kritikan dan hujatan tidak patah semangat.

Menurut Prabowo, saat ini ada beberapa pihak yang menilai kegiatan pemerintah dari sudut pandang negatif.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan kritikan terhadap pejabat pemerintah yang datang ke lokasi bencana, termasuk di Sumatra.

Prabowo menilai pejabat menjadi serbasalah ketika datang ataupun absen di lokasi bencana.

Menurut Prabowo, pemimpin dan pejabat datang ke daerah terdampak bencana untuk melihat langsung kekurangan dan mengidentifikasi permasalahan.

"Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat,” kata Prabowo pada rapat terbatas bersama sepuluh menteri serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi di lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1).

Presiden Prabowo mengatakan salah satu kewajiban pemimpin ialah siap menerima hujatan, fitnah, dan kritik.

Meskipun demikian, Prabowo meminta pemimpin yang menerima kritikan tidak mengendurkan semangat kerja.

