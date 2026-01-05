Amerika Serang Venezuela, Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Antisipasi Krisis Energi

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai tindakan pasukan militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bisa menimbulkan dampak negatif, seperti krisis energi.

Sebab, Amerika Serikat tidak hanya menangkap Maduro, tetapi juga menyerang Venezuela.

Menurut Eddy Soeparno, serangan Amerika Serikat bisa memengaruhi harga minyak dunia.

Eddy Soeparno menjelaskan Venezuela merupakan salah satu pemasok minyak mentah di pasar global.

"Perlu ada tindakan antisipasi dari kementerian terkait melihat efek jangka pendek maupun jangka panjang dari situasi ini,” kata Eddy, Senin (5/1).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut harga minyak dunia bisa naik karena permintaan makin tinggi.

“Namun, stok atau pasokan global berkurang," kata Eddy.

Menurut Eddy Soeparno, antisipasi yang tepat bisa menyelamatkan APBN dari dampak kerugian akibat koreksi harga minyak dunia.