Kadang Dongkol sama Ajudan, Presiden Prabowo: Cerewet Banget

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan ketika mendapatkan kritikan dan koreksi terkait kinerja pemerintahannya.

Menurut Prabowo, dirinya justru sudah dibantu oleh pihak-pihak yang melayangkan kritikan.

"Kalau kritik, malah kami harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap saya diamankan,” kata Prabowo, Senin (5/1).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan ketika dirinya dikoreksi anak buahnya.

"Contoh paling sederhana, kadang-kadang kami lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian, anak buah kita lari ‘Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya’,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo Subianto, kritikan kecil itu justru mengamankan dirinya sebagai kepala negara.

“Bayangkan presiden muncul kancingnya tidak (lengkap, red),” kata Prabowo.

Presiden Prabowo tidak memungkiri dirinya terkadang jengah terhadap anak buahnya.