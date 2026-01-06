Presiden Prabowo Terharu Rakyat Indonesia Bahagia, Negara Lain Bingung

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu karena Indonesia berada di posisi pertama dunia dalam tingkat kebahagiaan rakyat.

Berdasarkan survei Harvard University dan lembaga riset Gallup di hampir 200 negara, Indonesia mengalahkan bangsa lainnya.

"Negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia, negara paling nomor satu di dunia yang mengatakan rakyatnya bahagia ialah bangsa Indonesia," kata Prabowo, Senin (5/1).

Prabowo Subianto mengatakan hasil survei Harvard University dan lembaga riset Gallup sangat mengharukan.

Sebab, dia menilai saat ini sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dengan kondisi sederhana.

“Yang harus kita akui, keadaan yang belum sejahtera. Namun, kalau ditanya, masih mengatakan bahwa dia bahagia,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo Subianto, pencapaian Indonesia membuat negara-negara lain merasa kebingungan.

“Ini membingungkan bangsa-bangsa lain dan mengharukan bagi saya," kata Prabowo Subianto.