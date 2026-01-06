JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo Terharu Rakyat Indonesia Bahagia, Negara Lain Bingung

Presiden Prabowo Terharu Rakyat Indonesia Bahagia, Negara Lain Bingung

Jumat, 09 Januari 2026 – 03:00 WIB
Presiden Prabowo Terharu Rakyat Indonesia Bahagia, Negara Lain Bingung - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto berbicara di Puncak Perayaan Natal 2025 di Jakarta pada hari Senin (5/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu karena Indonesia berada di posisi pertama dunia dalam tingkat kebahagiaan rakyat.

Berdasarkan survei Harvard University dan lembaga riset Gallup di hampir 200 negara, Indonesia mengalahkan bangsa lainnya.

"Negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia, negara paling nomor satu di dunia yang mengatakan rakyatnya bahagia ialah bangsa Indonesia," kata Prabowo, Senin (5/1).

Baca Juga:

Prabowo Subianto mengatakan hasil survei Harvard University dan lembaga riset Gallup sangat mengharukan.

Sebab, dia menilai saat ini sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dengan kondisi sederhana.

“Yang harus kita akui, keadaan yang belum sejahtera. Namun, kalau ditanya, masih mengatakan bahwa dia bahagia,” kata Prabowo.

Baca Juga:

Menurut Prabowo Subianto, pencapaian Indonesia membuat negara-negara lain merasa kebingungan.

“Ini membingungkan bangsa-bangsa lain dan mengharukan bagi saya," kata Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu karena Indonesia berada di posisi pertama dunia dalam tingkat kebahagiaan rakyat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto rakyat indonesia partai gerindra harvard university

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU