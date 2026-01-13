Presiden Prabowo: Tujuan Bernegara untuk Kesejahteraan Semua Rakyat

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan tujuan bernegara ialah membawa kesejahteraan bagi semua rakyat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyatakan pertumbuhan harus disertai pemerataan.

“Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” kata Prabowo di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Prabowo menegaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat.

Menurut Prabowo, prinsip itu telah ditegaskan para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Prabowo juga menyebut negara hadir untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

"Saya ingatkan kembali, untuk semua unsur, terutama orang-orang pintar, kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengapresiasi TNI dan Polri yang terlibat langsung di wilayah-wilayah sulit.