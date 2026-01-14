DPR Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Kode Dukung IKN Nusantara

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:00 WIB
Helikopter Super Puma yang membawa Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di helipad Istana Negara IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026) petang. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Presiden/aa.

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN Nusantara merupakan pesan politik.

Menurut Karsayuda, Presiden Prabowo ingin menunjukkan dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara.

“Kami senang. Itu pesan politik,” ujar Karsayuda, Selasa (13/1).

Menurut Karsayuda, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya datang untuk meninjau IKN Nusantara.

“Beliau juga memberikan perhatian kepada IKN,” kata Karsayuda.

Karsayuda menilai kunjungan Prabowo sekaligus menepis kabar miring yang selama ini beredar.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN semacam proyek yang mubazir,” ucap Karsayuda.

Di sisi lain, Karsayuda menyebut keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara adalah keniscayaan.

