Presiden Prabowo Janji Bangun 20 SMA Garuda untuk Lengkapi SMA Taruna Nusantara

Kamis, 15 Januari 2026 – 03:00 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peresmian SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Foto: ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun SMA Garuda untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan SMA Garuda adalah model baru sekolah unggulan nasional.

Menurut Prabowo, SMA Garuda akan melengkapi sistem pendidikan yang selama ini sudah dijalankan SMA Taruna Nusantara.

“Sasarannya 20 tambahan yang kami beri nama SMA Garuda," ujar Prabowo pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).

Prabowo Subianto mengatakan SMA Garuda akan menjaring pelajar terbaik di Indonesia.

Para pelajar itu akan dibina secara intensif agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pembinaan yang intensif juga bertujuan agar para siswa memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

Prabowo mengatakan kemajuan negara sangat bergantung kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

