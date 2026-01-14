Kaget Pembuatan Noken Papua Lama, Wapres Gibran: Hah, Setahun?
jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkejut ketika mengetahui durasi pembuatan noken.
Momen itu terjadi ketika Gibran berkunjung ke Pasar Tradisional Potikelek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (13/1).
Gibran saat itu melihat ibu-ibu yang sedang merajut noken berupa tas, ikat kepala, dan baju.
Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantas menanyakan durasi pembuatan noken papua.
"Yang ini bikinnya berapa hari?" tanya Gibran
"Yang baju ini bikinnya setahun," jawab ibu yang berdagang.
Gibran Rakabuming Raka pun tidak bisa menyembunyikan kekagetannya ketika mendengar jawaban dari pedagang itu.
"Hah, setahun?" tanya Gibran.
