Kaget Pembuatan Noken Papua Lama, Wapres Gibran: Hah, Setahun?

Jumat, 16 Januari 2026 – 03:00 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Tradisional Potikelek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1/2026). Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkejut ketika mengetahui durasi pembuatan noken.

Momen itu terjadi ketika Gibran berkunjung ke Pasar Tradisional Potikelek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (13/1).

Gibran saat itu melihat ibu-ibu yang sedang merajut noken berupa tas, ikat kepala, dan baju.

Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantas menanyakan durasi pembuatan noken papua.

‎"Yang ini bikinnya berapa hari?" tanya Gibran

‎"Yang baju ini bikinnya setahun," jawab ibu yang berdagang.

Gibran Rakabuming Raka pun tidak bisa menyembunyikan kekagetannya ketika mendengar jawaban dari pedagang itu.

‎‎"Hah, setahun?" tanya Gibran.

