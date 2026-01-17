JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Elisa Kambu Berbalas Pantun dengan Hashim Djojohadikusumo soal Dana Otsus Papua

Elisa Kambu Berbalas Pantun dengan Hashim Djojohadikusumo soal Dana Otsus Papua

Sabtu, 17 Januari 2026 – 14:25 WIB
Elisa Kambu Berbalas Pantun dengan Hashim Djojohadikusumo soal Dana Otsus Papua - JPNN.com Jakarta
Hashim Djojohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Elisa Kambu sempat berbalas pantun pada seminar nasional bertajuk Membangun Indonesia Dari Timur yang digelar Partai Gerindra di Ballroom Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1). Foto: Dok pribadi

jakarta.jpnn.com - Hashim Djojohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Elisa Kambu sempat berbalas pantun pada seminar nasional bertajuk Membangun Indonesia Dari Timur yang digelar Partai Gerindra di Ballroom Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1).

Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi melemparkan pantun humor dengan Elisa Kambu. Elisa pun membalas pantun dari Hashim.

Hashim juga membahas dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 200 triliun yang sudah dikucurkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade.

Baca Juga:

Menurut Hashim, jumlah dana yang sangat besar belum sebanding terhadap dampaknya karena masih banyak masyarakat Papua yang belum sejahtera.

Ketua Umum DPP Gekira Partai Gerindra itu berharap ada evaluasi dan transparansi terkait dana otsus.

Selain itu, Hashim juga menyebut pandangannya merupakan bagian upaya memperbaiki tata kelola, bukan serangan personal terhadap kepala daerah.

Baca Juga:

Dia juga mengaku akan menyampaikan seluruh aspirasi dan kegelisahan daerah langsung kepada Prabowo sebagai bahan evaluasi kebijakan lanjutan.

Di sisi lain, Elisa Kambu menilai pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Hashim Djojohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Elisa Kambu sempat berbalas pantun pada seminar nasional bertajuk Membangun Indonesia Dari Timur
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   hashim djojohadikusumo elisa kambu papua presiden prabowo partai gerindra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU