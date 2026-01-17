Elisa Kambu Berbalas Pantun dengan Hashim Djojohadikusumo soal Dana Otsus Papua

jakarta.jpnn.com - Hashim Djojohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Elisa Kambu sempat berbalas pantun pada seminar nasional bertajuk Membangun Indonesia Dari Timur yang digelar Partai Gerindra di Ballroom Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1).

Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi melemparkan pantun humor dengan Elisa Kambu. Elisa pun membalas pantun dari Hashim.

Hashim juga membahas dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 200 triliun yang sudah dikucurkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade.

Menurut Hashim, jumlah dana yang sangat besar belum sebanding terhadap dampaknya karena masih banyak masyarakat Papua yang belum sejahtera.

Ketua Umum DPP Gekira Partai Gerindra itu berharap ada evaluasi dan transparansi terkait dana otsus.

Selain itu, Hashim juga menyebut pandangannya merupakan bagian upaya memperbaiki tata kelola, bukan serangan personal terhadap kepala daerah.

Dia juga mengaku akan menyampaikan seluruh aspirasi dan kegelisahan daerah langsung kepada Prabowo sebagai bahan evaluasi kebijakan lanjutan.

Di sisi lain, Elisa Kambu menilai pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain.