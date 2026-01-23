Bara JP Gabung PSI, Sahat Sinurat: Pintu Terbuka Lebar Untuk Semua Sukarelawan Jokowi

jakarta.jpnn.com - Jajaran pengurus dan anggota Barisan Relawan Jalan Perubahan Sumatra Utara (BARA JP Sumut) resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bergabungnya sukrelawan Jokowi tersebut disambut sangat positif oleh jajaran PSI Sumut dan DPD PSI Kota Medan sebagai penguatan konsolidasi menuju Pemilu 2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI Sumut Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan bergabungnya para pengurus dan anggota Bara JP Sumut merupakan tindak lanjut dari langkah jajaran DPP Bara JP yang lebih dulu merapat ke DPP PSI.

“Pada Kongres PSI di Solo, Bapak Jokowi telah menyatakan akan bekerja keras untuk mendukung PSI. Sebagai organ sukarelawan yang turut memenangkan Bapak Jokowi sejak 2014, Bara JP dan organ sukarelawan lainnya kami harapkan ikut bersama-sama untuk memenangkan PSI,” ujar Sahat, Jumat (23/1)

Sahat berharap masuknya jajaran pengurus Bara JP Sumut menjadi anggota PSI menjadi awal bergabungnya sukarelawan Jokowi lainnya di berbagai daerah dan organisasi.

Menurut Sahat, PSI membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi rumah bersama bagi seluruh organ relawan Jokowi.

“Ketika sukarelawan bergabung di PSI, kita bersama-sama membesarkan partai ini dan mendorong kader-kader untuk terpilih menjadi anggota legislatif maupun eksekutif pada pemilu mendatang,” ujarnya.

Dia juga menegaskan PSI saat ini membuka rekrutmen kepengurusan mulai tingkat DPW, DPD, kecamatan hingga ranting.