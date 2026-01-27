Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, DPR: Berikan Dahulu Kepercayaan

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:00 WIB
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) berfoto bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Thomas Djiwandono (kanan) pada Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/Antara

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meyakini Thomas Djiwandono akan bekerja dengan baik selama menjadi deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Cucun, Thomas Djiwandono akan menjadi perekat, mediator, dan katalisator antara fiskal dan moneter.

Cucun menilai negara sangat membutuhkan peran itu untuk menghadapi berbagai guncangan.

Selain itu, Cucun Ahmad menilai pemerintah ingin melihat fiskal dan moneter berjalan dengan solid.

Cucun Ahmad Syamsurijal pun meminta masyarakat memberikan waktu kepada Thomas Djiwandono untuk bekerja.

"Insyaallah, berikan dahulu kepercayaan untuk bekerja Deputi Gubernur yang baru ini menjalankan fungsi moneternya," kata Cucun, Selasa (27/1).

Cucun tidak memungkiri ada banyak anggapan yang menyebut pasar akan mengalami guncangan.

Meskipun demikian, Cucun Ahmad menilai Thomas Djiwandono perlu diberi kesempatan menjalankan tugas.

