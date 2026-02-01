JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dukung Prabowo Bereskan BEI, Ketum GPA: Tangkap Semua Pihak yang Terlibat

Dukung Prabowo Bereskan BEI, Ketum GPA: Tangkap Semua Pihak yang Terlibat

Minggu, 01 Februari 2026 – 14:35 WIB
Dukung Prabowo Bereskan BEI, Ketum GPA: Tangkap Semua Pihak yang Terlibat - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Aminullah Siagian. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membereskan kekacauan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah IHSG anjlok hingga sepuluh persen dan perdagangan dihentikan (trading halt), Rabu (28/1).

Aminullah menilai kejatuhan IHSG yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan rebalancing indeks Indonesia merupakan tamparan keras bagi kedaulatan pasar modal nasional.

Dia mengatakan hal itu juga menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola BEI serta lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga:

“Ini bukan sekadar volatilitas pasar. Ini krisis kepercayaan. Pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK bukan bentuk tanggung jawab, melainkan akibat langsung dari buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan yang memberi ruang bebas bagi praktik penggorengan saham dan skema manipulatif,” ujar Aminullah di Jakarta, Minggu (1/2). 

Menurutnya, kondisi tersebut dimanfaatkan bandar saham dan oligarki pasar yang bermain kotor, sedangkan investor kecil menjadi korban utama. 

Dampaknya tidak hanya kerugian ritel domestik, tetapi juga sanksi indeks global dan derasnya arus modal keluar negeri.

Baca Juga:

Aminullah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dan Kejaksaan Agung yang telah turun tangan mengusut persoalan ini. 

Dia mendesak penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.

Aminullah Siagian mendukung langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membereskan kekacauan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah IHSG anjlok
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   prabowo subianto presiden prabowo pp gpa bei ihsg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU