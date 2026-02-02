Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Presiden Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi

jakarta.jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional berorientasi kepentingan bangsa.

"Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi,” kata Prasetyo Hadi, Senin (2/2).

Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto mempunyai beberapa cara berkomunikasi demi kepentingan rakyat.

“Ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program-program yang sedang dijalankan pemerintah," kata Prasetyo.

Prasetyo Hadi menepis kabar yang menyebut Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan tokoh oposisi.

Menurut Prasetyo Hadi, figur yang bertemu Prabowo ialah tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang.

“Beliau bertemu tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing,” kata Prasetyo.

Prasetyo Hadi menyebut komunikasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah hal positif.