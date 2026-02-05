JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 04:00 WIB
Presiden Prabowo Punya Bukti Pedemo Rusuh Dikendalikan Asing - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyampaikan taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pihak-pihak yang tidak menyukainya bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Prabowo meminta berbagai pihak yang tidak menyukai dirinya tak merusak kepentingan negara.

“Kalau tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung," kata Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berfokus terhadap pekerjaan yang menjadi kebutuhan rakyat.

"Saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja hanya dari MBG,” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, sikap saling mencela tidak akan menghasilkan lapangan kerja ataupun pabrik baru.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan masyarakat menggelar demonstrasi.

"Demo boleh, tetapi dia tidak berharap demo. Dia berharap kerusuhan. Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

