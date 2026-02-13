JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Anggota DPR Minta Publik Tunggu Kinerja Adies Kadir sebagai Hakim MK

Anggota DPR Minta Publik Tunggu Kinerja Adies Kadir sebagai Hakim MK

Jumat, 13 Februari 2026 – 04:00 WIB
Anggota DPR Minta Publik Tunggu Kinerja Adies Kadir sebagai Hakim MK - JPNN.com Jakarta
Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra saat diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Foto: ANTARA/HO-DPR.

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi III DPR Soedison Tandra mengimbau semua pihak melihat kinerja Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.

Menurut Soedison Tandra, Adies Kadir adalah sosok yang matang di dunia hukum Indonesia.

Soedison Tandra mengatakan Adies Kadir pernah duduk di Komisi III DPR dan menjadi advokat.

Baca Juga:

Dia menilai berbagai pengalaman itu membuat Adies Kadir layak menjadi penjaga konstitusi negara.

"Kami dari DPR, khususnya Komisi III DPR, mengimbau sebaiknya berikanlah kesempatan kepada Pak Adies Kadir melakukan tugas-tugas beliau sebagai hakim konstitusi," kata Soedison, Kamis (12/2).

Soedison mengatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa membatalkan penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK usulan legislatif.

Baca Juga:

Menurut Soedison, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan,

Sistem tersebut membuat legislatif dan yudikatif memiliki tugasnya masing-masing.

Anggota Komisi III DPR Soedison Tandra mengimbau semua pihak melihat kinerja Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   adies kadir hakim mk mkmk anggota dpr mahkamah konstitusi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU