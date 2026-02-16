PP HIMMAH: Kapolri Layak Dapat Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai Kapolri Listyo Sigit Prabowo layak mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan selama ini Listyo selalu berusaha menyukseskan program Prabowo.

“Sangat tepat sekali Bapak Presiden memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada Bapak Kapolri karena kegigihan dan inisiatif beliau menyukseskan program vital pemerintah,” kata Abdul, Senin (16/2).

Menurut Abdul, Kapolri tidak hanya berfokus pada keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Dengan sekuat tenaga dia (Kapolri, red) bekerja untuk masyarakat, seperti tagline beliau Polri untuk masyarakat. Dua dari 4 fokus program pemerintahan Prabowo ialah kedaulatan pangan dan MBG selain kedaulatan energi dan hilirisasi,” ujar Abdul.

Abdul menilai banyak hal lain dilakukan Listyo Sigit, seperti beberapa kali mengunjungi korban bencana Sumatra.

Baca Juga: Presiden Prabowo Punya Bukti Pedemo Rusuh Dikendalikan Asing

“Dia turun langsung, memberikan bantuan, membangun hunian sementara, menurunkan alat berat dan lain sebagainya,” ucap Abdul.

Abdul menjelaskan Kapolri tidak hanya turun pada awal pemulihan bencana Sumatra.