PP HIMMAH Dukung Prabowo-Gibran Berantas Oligarki, Jaga Kedaulatan NKRI

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberantas oligarki dan kapitalisme.

PP HIMMAH menilai oligarki dan kapitalisme merongrong kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PP HIMMAH juga mendukung usaha Prabowo-Gibran melawan gangguan kekuatan asing dan implementasi empat program prioritas pemerintahan.

"Kami mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas oligarki dan komprador," kata Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution, Rabu (18/2).

PP HIMMAH juga memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum, TNI, dan Polri dalam menjalankan tugas pokok, yakni menegakkan hukum, menjaga keamanan masyarakat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa.

Menurut Razak, tekad pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengedepankan kepentingan bangsa harus didukung penuh.

PP HIMMAH juga menolak tegas segala bentuk penjajahan, baik secara fisik, ekonomi, budaya, maupun politik.

Razak menjelaskan pihaknya juga mendukung program pembangunan sumber daya manusia yang merata, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.