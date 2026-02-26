PP HIMMAH Berikan Dukungan Resmi, Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) secara resmi menyerahkan surat dukungan kepada (Polri).

PP HIMMAH menyebut Polri harus tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Indonesia.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan dukungan itu merupakan langkah yang sesuai dengan konstitusi.

Tujuannya ialah untuk memperkuat profesionalisme, kejelasan sistem komando, serta menjaga netralitas Polri.

"Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan," tegas Razak setelah menyerahkan surat di Mabes Polri, Rabu (25/2).

Selain itu, dia juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar pengawasan kebijakan dan arah strategis Polri berjalan lebih efektif dan objektif.

PP HIMMAH juga mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

Menurut Razak, sebagai lembaga penegak hukum yang berperan sentral dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk berada di bawah pimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto.