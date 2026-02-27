Ketum PP HIMMAH Apresiasi Buka Puasa Bersama Kapolri

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama (bukber) yang digagas Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (26/2).

"Komitmen Polri makin kuat di bawah komando Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena terus berupaya mengubah peran dari pelindung menjadi pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution.

Menurut Razak, komitmen Kapolri untuk memperbaiki institusi serta membangun kepercayaan publik bukan hanya sebatas omongan belaka.

"Hari ini seluruh organisasi kemasyarakatan (OKP), ormas, pemuda, dan mahasiswa berkumpul dalam satu ruangan dalam menjalin ukuwah dan sinergi. Ini bukti bahwa Polri makin dipercaya rakyat," jelasnya.

Razak mengatakan kegiatan buka puasa bersama mampu menjadi bagian penting dalam upaya mempererat tali silaturahmi antarkomponen bangsa, khususnya mahasiswa, pemuda pelajar, serta kepolisian.

Buka puasa juga sekaligus menjadi wadah memperkuat ukuwah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Melalui buka puasa yang diadakan tiap tahun seperti ini, kita bisa saling berkomunikasi secara terbuka, mengatasi kesalahpahaman, dan bersama-sama berkontribusi dalam menjaga bangsa di tengah situasi global yang memanas ini," jelasnya.

Razak menambahkan bahwa PP HIMMAH siap terus mendukung program-program Polri yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.